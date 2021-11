Elena BARBARINI

J'ai une formation technique en génie électronique avec une spécialisation dans les micro et nano technologies. Après différentes expériences dans la recherche, l'industrie et le commercial, je travaille actuellement en tant que responsable activité analyse de coût composants électroniques.

Je suis intéressé à augmenter mes compétences dans la gestion projet, negotiation, ventes et en marketing stratégique et opérationnel, dans un contexte international.



Spécialités et compétences:

- Micro et nano-technologies, semi-conducteurs, électronique, bio-ingénierie.

- Analyses techniques, du coût et du marché de l’électronique

- Gestion des projets, de la budgétisation et de la propriété intellectuelle.

- Support technique à l'équipe commerciale, relation avec les clients pour le développement de nouveaux produits, participation à des salons du secteur, le soutien à la réalisation de matériel d'information.



Mes compétences :

Microélectronique

Semiconductors

Electronique

R&D

Characterization

Propriete Intellectuelle

PMO

Rédaction Documents Scientifiques

Statistical Process Control

develop new business and negotiation

develop a job plan

budgeting

benchmarking

Technical support

Project Management

Problem Solving

Intellectual property

IPTV

Human Resources

Data analysis

C++

C Programming Language

Business Development

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel