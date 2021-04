Elena FASHIONFLEXSCULPTURE CONCEPT

Formée dès l'enfance à l’École Nationale du Cirque Annie Fratellini aux différents arts chorégraphiques du cirque et à la mise en scène, je développe particulièrement la spécialité contorsion chinoise auprès de Wei-wei Liu du cirque de Pékin. J'aborde une carrière professionnelle dès l’adolescence en tournée avec la compagnie d'Arts Chinois du Spectacle en Europe. Puis je m'oriente vers le cirque contemporain, et je réalise des créations solistes, collectives et pluridisciplinaires pour Givenchy, Guerlain, Dior, Hermès, Chopard, Pourchet, Porsche, aux Musées du Louvre, d’Orsay, Rodin, aux Théâtre de l’Odéon, Théâtre de l’Empire, Palais des Congrès de Paris, à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à la Cité de la Mode et du Design, ainsi que pour les magazines d'art et mode Wallpaper, Faust, Vogue, Lampoon, Shoesup, Paris Match. Je réalise de façon récurrente la confection, la scénographie, et les performances d'événements au sein de palaces à l’étranger : Monaco, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, Irlande, Suède, Canada.



