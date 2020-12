Elena FREY

Génie Électrique (Électronique Électrotechnique Automatique);

Electricité Instrumentation Automatismes;

Haute Tension / Basse Tension;

Courants forts / courants faibles;

Electronique de Puissance;

Compatibilité électromagnétique;

Piézoélectricité;

Nucléaire;

Ferroviaire;

Base de données: Support, Data architect;



Project management Electrical network;

Design of HV/MV/LV substation



Réseaux électriques de transport et distribution;

Mise a niveau des installations électriques;

Conception de nouvelles installations;



Retrofit, îlotage, délestage;

Systèmes de mise a la terre;

Protections différentielles.



Dimensionnement:

- Équipements (Distribution électrique, automates) ;

- Tunnels routiers et autoroutiers ;

- Signalisation routière / auto-routière & SIG Ferro;

- Téléphonie (TCP/IP, RTC);

- Protection contre la foudre;

- Éclairage ;

- Ferroviaire : alimentation en énergie, ligne aérienne de contact ;

- Caméra - vidéosurveillance;



Contrôle-Commande;

Informatique industrielle;

Gestion Technique Centralisée.



Électronique de Puissance;

Électronique analogique;

Électronique numérique;

Microélectronique;

Circuits intégrés;

Conception de tests pour cartes électroniques;

BF, HF, RF



Matériaux et actionneurs piézoélectriques;



Instrumentation : mesures, capteurs, bancs de tests, banc de test PXI, DAQ;

Contrôle-commande : supervision, automatismes



Informatique :

Dimensionnement et calculs électriques : Caneco, Ecodial ;

CAO / DAO électrique : SEE Electrical, AutoCAD;

Modélisation et simulation de procédés et de leur commande: Matlab-Simulink;

Logiciels de simulation électrique : Eurostag, PSLF ;

Logiciels de simulation éléments finis : Flux, outils T-CAD de Synopsys (Medici TMA - semi-conducteurs);

Composants programmables : VHDL (CPLD Xilinx), C (microcontrôleurs PIC, FPGA Altera) ;

Étude électronique (saisie de schéma, placement et routage de cartes) : Altium, Protel, MPLAB ISE ;

Programmation : C, C++, Pascal ;

Programmation embarquée : NI LabVIEW ;

Méthode: Agiles, PLM;

Bases de donnees: Oracle, Offer Presentation System, COmponent DAta



Mes compétences :

Électricité

Microélectronique

Électronique de puissance

Electronique Analogique

Energie

Electronique numérique

Electrotechnique

Contrôle-commande

Instrumentation

Testing/design

Management de projets

Spécifications fonctionnelles

Conception

Développement

Gestion de projets

Test

Transport

MOA

Nucléaire

Automatismes

Ingénierie

Compatibilité Electro Magnétique

Génie électrique

Transport ferroviaire

Méthode des éléments finis

Electronique

Carbure de Silicium

Eclairage

Éclairage public

Composant de puissance

Caractérisation électrique

Simulation numérique

GIS

SM6

CEM

Semiconducteurs

RCD

DDR

Relais de protection

Disjoncteur différentiel

Protection différentielle

Gate Insulated Switchgear

Poste électrique sous enveloppe métallique

R&D

Photovoltaïque

Bases de donnees

Cahier des charges

UHF

Specifications techniques

Analyse fonctionnelle

Validation

Support

Etudes

Tunnels

MV Switchgear

Masterpact

Distribution electrique