Je m'appelle Elena , je suis photographe de mariage.



Beauté, nature, réelles émotions humaines sont ce qui m'a toujours attirée et m'a donné l'inspiration. Pendant longtemps engagée dans la peinture, j'ai découvert la photo et je l'ai aimé. C'est devenu ma passion, ma façon d'arrêter le temps et d'exprimer mes sentiments. Chaque fois que je photographie un mariage, je partage les moments précieux de deux personnes uniques et j'apprécie cette magie. Je fais tout pour créer des images vraies, créatives et attirantes. J'aime travailler avec la lumière naturelle chaude, celle qui permet de donner une ambiance incomparable de chaleur et de tendresse. J'utilise les dernières générations d'appareils haut de gamme Nikon et de logiciels pour le traitement des photos, ainsi que les techniques les plus pointues pour retoucher soigneusement chaque image à la main.



Si vous appréciez mon style et mon approche de la photographie de mariage, n’hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact, ou par email elena.joland@sfr.fr



Merci encore d’avoir pris le temps de vous intéresser à mon travail, à bientôt,







Elena.





Mes compétences :

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Photographie

Adobe Photoshop