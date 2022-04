Elena KOROLKOVA

Diplômée de l'Université Linguistique de Moscou en communication interculturelle et linguistique anglaise et française, je suis également titulaire du diplôme d'Executive Assistant de Négocia-Advancia, grande école de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris.



J'ai acquis une forte expérience au sein d’entreprises en France et à l’étranger. Aujourd'hui je travaille au sein de la Direction Générale à l'international.







Mes compétences :

Assistanat

Communication

communication et marketing

Communication interculturelle

Coordination

Gestion des priorités

Interculturelle

Management

Management des projets

Marketing

Organisation

Traductions