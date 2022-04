Eléna MAILLOLS

Le suivi de projet :

Responsable relations clients : analyse, interprétation de la demande client et validation des différentes étapes du projet.

Suivi de l’ensemble de la création et de la scénographie du projet.

Responsable du suivi de la chaîne graphique, de la conception à la production des supports.

Sélection et coordination globale de l’équipe de production.

Réflexion et mise en place des diverses prestations artistiques.



La logistique :

Réflexion et élaboration détaillée du déroulé de l’événement

Mise en place et coordination de l’ensemble de l’équipe terrain

Supervision de la mise en place scénographique, artistique et logistique



La production :

Budgétisation et suivi du budget suivant la base des recommandations créatives

Recherches prestataires et analyse des compétences Etablissement et suivi des commandes jusqu’à facturation



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement client

Organisation

Polyvalence

Rigueur