Elena MARTIN

Bonjour!



Je m'appelle Elena, pharmacienne de profession, présente sur ce site pour renforcer mon réseau professionnel et avec l'espoir d'avoir de bons échanges avec d'autres membres, trouver "la bonne personne au bon moment", s'enrichir avec les expériences et le vécu des autres, partager mon expérience aussi.



Bons échanges et bonnes ouvertures à tous et à toutes!



Cordialement,



Mes compétences :

Pharmacie

Pharmacie clinique

Relationnel

sens du relationnel