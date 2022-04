Je m'appelle Elena Mediavilla. Depuis 1999 je travaille comme enseignante de Français, mais, depuis mon entrée dans la vie active j'ai éxercé d'autres métiers.



J'ai étudié au Collège Français de Bilbao de 1957 à 1966 .J'ai continué mes études

de Français à l'Institut Français de Bilbao de 1966 à 1971 . Je possède le titre d'aptitude

de l' École de Langues de Bilbao et le diplôme de l' Alliance Française. J'ai suivi aussi

un cours de Littérature et Civilisation Françaises.



J' ai travaillé comme professeur dans plusieurs établissements: New Ideas Scool, Aca-

demia Bristol, Ikasgela, Idiomas California, Capital Languages et Iberlingua. Je conti-

nue à travailler dans les trois derniers.



J'ai eu des élèves de tous les âges, mais particulièrement je pense que ma place se

trouve parmi les adultes.J'ai donné des cours pour des entreprises, mais aussi des

cours individuels.



À présent, je voudrais travailler comme traductrice, car mon époux vient de pren-

dre la retraite et je voudrais exercer un travail avec des horaires plus flexibles.



Mes compétences :

Enseignement