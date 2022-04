Elena MIHAI

Mes domaines:

- Métrologie générale, légale et industrielle

- Techniques de mesure

- Évaluation de la conformité

- Audit interne

- Accréditation et autorisation des laboratoires et personnelle

- Systèmes de management de la qualité



Mes compétences:

- Étalonnage & essais

- Expertise technique en température et calorimétrie

- Traçabilité des mesures et des instruments de mesure

- Interprétation des résultats de mesure

- Évaluation de l'incertitude de mesure

- Étalons nationaux et de référence, certification, caractérisation, conservation, entretien, comparaison

- Surveillance et contrôle de l'activité des laboratoires

- Évaluation et audit interne des laboratoires d’étalonnage, d’essais et d’organismes d’inspection

- Consultant conception et mise en œuvre des systèmes de management pour la qualité: ISO/IEC 17025: 2005





