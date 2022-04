Dédiée au travail, confiante dans ma capacité d'apprentissage et d'adaptation, avec une expérience qui prouve la stabilité, la loyauté, mais aussi le développement professionnel, je suis prête à me joindre à une équipe d'experts en ajoutant mes connaissances, passion et énergie.



Mes compétences :

Microsoft Office

Dynamics CRM

Loxon Loan Application

Matricia OnBase Application

Prezi