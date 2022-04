Elena - Odeta TEMELIE

Attire par le domaine socio-éducatif j'ai réussi a développer mon parcours pour les organisations/institutions qu'ont comme objectifs le publique en difficulté, la formation tout au long de la vie et les personnes jeunes où âges.



Intéressée par des projets transversaux et des missions qui requièrent de la polyvalence, anime par les enfants, les jeunes et les âges, je vous laisserais me découvrir avec mes ambitions et couleurs.



Mes compétences :

Conception pédagogique

Organisations internationales

Gestion de projet

Politiques éducatifs

Politiques sociales

Travail en équipe

Planification