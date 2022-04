Eléna PANONE, j'ai une expérience professionnelle d'agente administrative de 6 ans, motivée, organisée, opérationnelle, discrétion et adaptabilité, libre de suite.je recherche un emploi d'agente administrative en CDI ,CDD et contrat séniors.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Informatique

Tri, classement, archivage

Prise de rendez vous

Gestion des conflits

Gestion de la relation client