Elena PERROUIN

- Votre équipe est trop occupée pour démarrer ce projet d’expansion à l’international ?



- Vous vous inquiétez du temps et de l’investissement nécessaires pour traduire l’ensemble des éléments à adresser à vos prospects et futurs partenaires à l'étranger ?



- Vous devez repondre à un problème complèxe quand les traducteurs vous demandent d’extraire le texte à traduire dans un fichier externalisé ?



- Vous êtes fatigué de copier/coller des traductions de fichiers sources dans votre site web ?



J’accompagne les éditeurs de logiciels et les sociétés innovantes souhaitant ouvrir de nouveaux marchés à l’international. J’interviens dans la phase de réflexion et vous aide à voir plus clair dans ce départ vers l’inconnu, vous fournissant des idées précises sur le temps et l’investissement nécessaire pour bien démarrer.



Pour la phase de traduction, je vous permets de surmonter les difficultés techniques liées au format des fichiers, vous fournissant les fichiers traduits dans les langues de votre choix et adaptés à la culture de votre marché cible.





Mes compétences :

Négociations

Gestion

Budget

Traduction

International

Adobe

Recherche de partenaires

Filemaker

Internationalisation

Adaptation culturelle

Localisation

Gestion de projet