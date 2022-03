Elena PODDIGHE

Consultante et key account manager dans le secteur du recruitement, je travaille aujourd'hui pour l'entreprise suisse LIONSCOUT. Je suis résponsable pour la croissance de comptes commerciaux clés, ainsi que de la géstion de processus de recruitement et de la croissance commerciale des Staffing Solutions de l'entreprise.



Avant cette aventure commencée au final de 2021, j'ai travaillée chez Arbolus Technologies pendant deux années. J'ai eu la chance de contribuer à la croissance exponentielle de cette start-up anglo-espagnole entre 2020 et 2021. Ça a étée une experience très importante qui m'a permis d'entrer dans le monde des experts-networks et mieux comprendre le monde du business.