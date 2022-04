Elena POIRIER

Après une riche expérience dans la fonction commerciales au sein d'un groupe industriel européen, j'ai commencé à m'intéresser de près au développement des compétences et à la formation tout au long de la vie.

Persuadée que l'humain est la vraie richesse des organisations et que la compétence est la vraie richesse des personnes, je me suis consacrée à la recherche des moyens pour révéler et développer le potentiel de tout individu.

Mon profil:

-passion pour la pédagogie et la transmission du savoir

-compétences en ingénierie de formation

-maitrise de la réglementation et des dispositifs de la formation professionnelle continue

-management d'équipes et des projets

-gestion et développement d'un centre de profit

-écoute, dialogue, communication



Mes compétences :

Formation professionnelle contin ue

Gestion de projet

Développement des compétences

Gestion centre de profit