Elena RAEVSKAYA

Etudiante en Tourisme International en 3ème année de Licence à l'Université de Cergy, je suis à la recherche d'un stage en France dans le secteur du tourisme, pour une durée de 4 à 6 mois entre le 19 mars et le 31 août 2018. Je serais surtout intéressée par des Tours Opérateurs et des Agences Touristiques spécialistes de la Russie, car je pourrais leur faire bénéficier de ma maîtrise de la langue, ainsi que de ma connaissance du pays et de la mentalité de ses habitants.



J'ai une première expérience dans le tourisme en tant que guide touristique avec des groupes francophones en Russie, ayant surtout travaillé sur des bateaux de croisières fluviales. J'ai également de multiples expériences dans l'hôtellerie (hôtels 4 étoiles à Paris) en tant qu'agent de réservations, concierge et réceptionniste. Je maîtrise des programmes hôteliers tels que Opéra, Fidélio et Médialog.



Je parle 4 langues: le russe (langue maternelle), le français (bilingue), l'anglais (niveau très avancé) et l'espagnol (niveau intermédiaire).



Bien organisée, motivée, avec un excellent sens relationnel, je suis très résistante au stress. Ma capacité d'adaptation est très prononcée car j'ai vécu, fait mes études et travaillé dans plusieurs pays: la Russie, la France, le Canada et le Danemark.



Le stage pour un tour opérateur ou une agence touristique créant des voyages personnalisés sur mesure me permettrait d’apprendre les stratégies de développement des destinations et de conception des voyages touristiques, ce qui correspond à mon projet professionnel.