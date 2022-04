Elena RENNA

J'ai 26 ans et je recherche un emploi au sein d'une structure commerciale.

Dynamique et ayant un goût prononcé pour le challenge, je souhaite évoluer dans une entreprise de type familiale. Dotée d'une expérience de 3 ans dans le domaine de la chaussure, j'ai pu apprendre aux côtés du Responsable de Magasin les techniques managériales, le marchandisage, et travailler en équipe.