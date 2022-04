Elèna SAADOUN

Bonjour à tous!



En recherche d'une formation professionnelle qualifiante et/ou diplomante?



Que vous soyez candidat:



Vous souhaitez évoluer dans votre emploi.

Vous songez à une reconversion professionnelle.

Vous voulez faire reconnaître votre expérience professionnelle et vos compétences acquises.







Que vous soyez une Entreprise:



Vous souhaitez renforcer l’outil de Gestion des Ressources Humaines.

Vous voulez participer à la reconnaissance des compétences des salariés.

Vous envisagez de valoriser les savoirs acquis par le travail.

Vous désirez fidéliser et motiver les salariés.



Je serai ravie de pouvoir vous conseiller, vous orienter et vous accompagner dans vos projets.



Mes coordonnées :



Mail : elena.saadoun@ifagnational.com

Tel : 01 56 79 27 31

Port : 06 64 76 78 45



Mes compétences :

Organisée & méthodique

Volontaire et énergique

Dynamique et très attachée aux résultats

Optimisation

conseil