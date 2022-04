Elena SANG-ATTAS

Domaine éditorial :

- Assurer le suivi du livre et de sa commercialisation ;

- Préparer et corriger les copies ;

- Réaliser des maquettes (PAO) ;

- Assurer les services de presse et les rencontres entre auteurs et médias.



Domaine administratif et commercial :

- Organiser une équipe de travail, suivre les projets ;

- Élaborer des procédures de communications et les mettre en application ;

- Assurer la qualité du service client.



Mes compétences :

Quark Xpress

Windows XP, 7, 8, 10

Word, Excel, Powerpoint

Apple MacOS

Adobe Photoshop CC

Adobe Indesign