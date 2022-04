Elena SERRANO

Psychologue clinicienne, d'orientation Cognitivo-Comportementale, et d'origine espagnol, j'habite en France depuis janvier 2011.



Je souhaite connaître d'autres psychologues cliniciens, pour échanger des connaissances, des expériences, façon de faire en France des psy cliniciens, etc. et augmenter mon réseau de contacts dans le milieu.



Mes compétences :

Correction

Entretiens

Psychologie

Psychologie clinique

Rédaction

Rédaction de rapports

Ressources humaines

Bilan psychologique

Animation de groupes

Travail en équipe

Psychothérapie