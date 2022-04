Elena TARNOWSKI

Bonjour!



Je suis issue de Baccalauréat littéraire et suis prochainement diplômée d'un BTS Commerce International.



En ce qui concerne l'année a venir, j'ai réussi le concours d'entrée a l'école de commerce ESGC&F a Toulouse. Mon projet consiste a intégrer un Bachelor Commerce et Marketing dans le cadre de l'alternance (que je recherche activement dans le 65 et 64 pour des raisons de logement).



Par ailleurs, j'ai effectué un stage de 3mois en Espagne dans une agence de publicité (Symbolo Ingenio Créativo) et un autre de 1 mois dans une entreprise d'import export (SDV).



Je suis quelqu'un de motivée et passionnée prête a mettre ses qualités au service d'une entreprise. Pourquoi pas la votre?



Mes compétences :

Commerce international

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Microsoft Word

Management commercial

Commerce B2B

Publicité

Stratégie commerciale

Communication