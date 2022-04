Elena ZAFON

Plus de 3 ans du design graphique expérience dans les marchés en France et Espagne. J'adore pixels, polices et couleurs. Je suis fortement intéressée par la créativité. J'ai un bon esprit d'équipe et j'ai beaucoup à offrir sur la table.

Je suis désireuse de travailler comme graphiste dans un environnement stimulant et créatif où je pourrais développer projets du design et contribuer de manière significative au succès de l'entreprise.



Veuillez consulter mon portfolio sur http://elena.centralinmo.com/



Mes compétences :

Travailler en équipe

Creativité

Macromedia Fireworks

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Efficacité

Croquis

Organisation