Eleni MITSIKA

Enseignante à l’Institut Français d’Athènes depuis 1977 : FLE, FOS.

Formatrice d’enseignants depuis 1994 : cours en Maîtrise de Français –Langue étrangère (Université de Grenoble III), stage long de Méthodologie (1995-2001), animation de stages et ateliers de didactique, formations d’examinateurs sur le Cadre européen commun de Référence pour les Langues.

Membre de la Commission nationale du DELF.



Principaux stages suivis :

Stage BELC (1983)

« L’acte d’apprendre à l’écoute des neurosciences », Stage animé par Hélène TROCMÉ-FABRE : IFA (1996)

Le français de spécialité. Stage animé par A.ZAMPARDI & J.C.BEACCO, IFA (1997)

Concevoir des dispositifs ouverts et à Distance, pour le fle. Centre National d’Enseignement à Distance (CNED). Poitiers. Juillet 2002.

Le Cadre européen commun de Référence et les nouveaux diplômes : habilitation des correcteurs et examinateurs DELF-DALF. CIEP. Janvier 2005.

3e Congrès international de la Formation ouverte et à Distance: applications pédagogiques et technologiques, Patras, 11-13 novembre 2005.

Séminaire « Français pour publics spécifiques et objectifs spécialisés » Bruxelles. Alliance Française. 20-24 février 2006.

“Designing for the Future of Education – the Evolving Role of the e-Trainer, Evrematheia. Athènes, 27 mars 2006.

Apprendre une langue de spécialité : enjeux culturels et linguistiques, Colloque international. École Polytechnique, Paris, 14-15 septembre 2006.