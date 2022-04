Eleonor Gaëlle AWOUNTSA NANGMO

Jeune femme dynamique, rigoureuse, organisée, déterminée.

Bon Esprit d'analyse et de synthèse, aptitude à travailler en équipe, aptitude à la négociation, bonne capacité relationnelle, sens de l'innovation et de la créativité.

Le CATEGORY MANAGER développe les activités et les projets dont il a la charge.

En restauration il est question d'analyser le marché, analyser les ventes, gérer les approvisionnements en local et à l'import, assurer le suivi opérationnel.