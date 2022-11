Eleonor TAGBO

Investisseur dans lâme depuis plusieurs années, je suis une véritable férue de lunivers de limmobilier et son corollaire traditionnel que sont la rénovation et la décoration dintérieur.

Notre vision est dimpacter le milieu de limmobilier. Chaque entité revêt en son sein une empreinte unique. Cest pourquoi dans un délai de 5 années, nous envisageons de nous étendre sur le territoire français et spécifiquement dans les provinces de lîle de France.

Les objectifs phares sont de démocratiser ou vulgariser linvestissement immobilier et le rendre accessible à tous. Nous voulons développer des réseaux pour les mettre aux services de tous.

