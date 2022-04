Eleonora DE ROSA

Passionnée par le métier de l’hôtellerie-restauration, j'ai toujours travaillé dans ce domaine.



J'ai évolué après plusieurs expériences dans différents services: réception, salle, commercial, marketing, direction.



Ces expériences m'ont permis d’être polyvalente et pouvoir aujourd'hui gérer l’organisation d'une exploitation : recruter, manager, superviser et coordonner l'activité des services, suivre la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise et bien sur, m'occuper de l'accueil des clients et m'assurer de leur satisfaction.





Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Hôtellerie

restauration