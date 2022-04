Eleonora ZANINI

Étudiante en master 2 en Langues, société et communication à l’Université de Bologne, après une année d’études à l’université Paris Ouest Nanterre la Défense au département de Langues et cultures étrangères, je suis actuellement à la recherche d’un emploi sur Paris. Opérationnelle dès à présent, je suis une personne curieuse, dynamique et polyvalente, avec un grand sens de l’organisation et du relationnel. Passionnée par les langues étrangères et le dialogue culturel, j’ai suivi des cours de traduction, de médiation culturelle et de tourisme. Dans cette perspective, j’ai assimilé plusieurs disciplines spécifiques concernant les langues et la diversité culturelle. Ainsi, je parle quatre langues: l'italien, le français, l'anglais, et l'espagnol. Ma formation, riche et diversifiée, a également porté un grand intérêt pour l’édition, la civilisation et les métiers de la culture à l’international. Grâce à plusieurs voyages et séjours à l’étranger, j’ai pu mettre en pratique mes compétences linguistiques et culturelles en m’ouvrant sur de nouvelles mœurs. Mes stages antérieurs m’ont permis d'appréhender l'organisation et la gestion des petites expositions et manifestations culturelles et d'expérimenter le travail en groupe en toute cohésion. Mes expériences ont fait de moi une personne tenace et apte à prendre part à de nouveaux défis. En plus, j’ai pu développer mes capacités à accueillir, informer et conseiller le public et a gérer les réclamations dans les meilleures conditions. Possédant un excellent sens du service et aimant le contact humain, je cherche un emploi comme hotesse d'accueil, agent d'accueil, réceptionniste, traductrice ou dans le domaine du tourisme.



Mes compétences :

Microsoft Office