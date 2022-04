Eleonore BACHER

Bonjour, je m'appelle Eléonore BACHER. Bienvenue sur mon profil.



Titulaire d'un BTS Management des Unités Commerciales, je poursuis mes études par une licence gestion E-commerce/E-marketing au Conservatoire national des arts et métiers de St Nazaire. Cette formation étant proposée en alternance, je souhaiterais rejoindre une entreprise.



Grâce à mon cursus, j'ai acquis les connaissances nécessaires pour créer et développer le système d'information d'une entreprise. Les enseignements reçus m'ont aussi permis d'améliorer ma capacité d'analyse et de réflexion afin de trouver des solutions adaptées à chaque problème de communication.

Ma formation m'a permis d'appréhender l'organisation globale d'une structure de marketing et de me familiariser avec les techniques de réalisation d'études de marché.



J’ai élaboré cette année un site en ligne (beauteronde.fr).



Attirée par les Nouvelles Techniques de l'Information et de la Communication, poursuivre en licence E-Commerce/E-marketing est un moyen de moderniser mes connaissances et de mettre à votre profit des compétences devenues indispensables pour toute entreprise souhaitant développer son image et son activité commerciale.



Le marketing a eu une place importante tout au long de mes études depuis mon entrée au lycée.