Eléonore CASTRIEN

J'ai un CDI 50% et je recherche un autre emploi à mi-temps.

J'accepte CDI à 100%, si les conditions et mon profil corrobore.



Je suis aussi Vendeuse à domicile pour la Sté CLUB PARFUM de GRASSE, pour arrondir mes fins de mois.



Je suis autonome, sociable, je m'adapte à toute situation et je suis polyvalente.



Mes compétences :

Secrétariat

Relationnel

Accueil physique et téléphonique

Classement

Accueil des clients

Archivage