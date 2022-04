Eléonore CHALON

Pilotage de projets print et web : conseil éditorial et suivi de production.



Gestion de projet à partir du cahier des charges

Rédaction / coordination des journalistes

Suivi de production en relation avec la direction artistique

Contrôle des contenus

Écriture/Rewriting/Secrétariat de rédaction

Relation client

Suivi administratif / gestion des planning et définition des priorités



Mes compétences :

Administratif

Gestion de la relation client

Conscience professionnelle

Code typographique

Rédaction de contenus

Synthèse rédactionnelle

Adaptabilité

Normes rédactionnelles

Rigueur

Conception-rédaction