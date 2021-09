Eleonore COMBRAQUE

Située dans le Lot, à côté de Figeac sur Cardaillac, je propose de vous accueillir dans un cadre serein. En tant que psychologue clinicienne et Musicothérapeute, mon intervention s'adresse à tous les publics ( enfants, adolescents, adultes et séniors). L'accompagnement psychologique que je propose offre un champ de possibles vaste et créatif car il s'appuie sur les médiations thérapeutiques par l'art d'une part, mais également sur certaines techniques psychocorporelles (relaxation, yoga...).



Mes compétences :

Accompagnement et soutien psychologique

Suivi thérapeutique individuel et groupal

Conduite d'ateliers à médiation thérapeutique par l'art

Techniques pédagogiques

Supervision de groupe (et d'équipe) par les médiations artistiques)

Travail en équipe pluridisciplinaire (coordination

Pathologies du vieillissement, pathologies dépression