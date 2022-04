Eleonore DARTOIS

Le Cabinet Dartois propose



UNE GAMME COMPLÈTE DE SERVICES JURIDIQUE



Permettre à mes clients professionnels et particuliers d'atteindre au mieux leurs objectifs et les représenter au plus haut niveau de leurs intérêts, en proposant systématiquement



- Expertise d'analyse et écoute de leur situation singulière

- Élaboration de stratégies adéquates pour atteindre les objectifs

- Actions nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie



Le cabinet intervient principalement au barreau de Draguignan et aussi nationalement dans les domaines suivants :



Droit du Travail : contestation de licenciement, rappel de salaire

Droit Bancaire : contestation TEG, caution de dettes professionnelles

Droit de la construction : responsabilité décennale

Droit Civil : baux d'habitation, servitude

Droit des affaires : baux commerciaux, cession de fonds de commerce,recouvremet de créance

Droit de la famille : divorce, séparation



Mes compétences :

Droit social

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit des affaires