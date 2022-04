Eléonore DE SAINT SAUVEUR

Après des études scientifiques m'ayant permis de développer mon esprit d'analyse, je me spécialise en marketing où ma créativité marketing a pu s'épanouir. En 2008, j'intègre les équipes Sage France en tant que responsable marketing sur l'ERP, l'industrie, la comptabilité, la fiscalité et le online. Mon rôle est :

d'analyser l’écosystème versus nos cibles et objectifs,

de créer et d'orienter une stratégie marketing avec un focus digital,

de produire des contenus engageants,

de déployer une stratégie de diffusion,

de s'appuyer sur des outils de marketing automation (en fidélisation et genleads)

de mettre en place et mesurer des KPI,

et d'amplifier le tout dans un objectif de MQL pour accompagner le chiffre.



Je souhaite exploiter cette expertise métier pour développer de nouveaux territoires et m’adapter à de nouvelles cultures et approches.



N'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions échanger au sujet de mon activité.



Mes compétences :

Marketing stratégique

Stratégie digitale

Développement commercial

Gestion de projet

Fidélisation client

Marketing produit

Inbound Marketing

Outbound Marketing

Expert Eloqua (Oracle CRM)

Expert Microsoft Dynamics (Microsoft CRM)

Marketing automation