éléonore DORVILLE

Consciente des enjeux énergétiques, économiques et environnementaux actuels, je souhaite agir activement dans la conception de systèmes durables, fiables et performants pour les bâtiments futurs et existants.



Je souhaite agir dans la phase de conception des projets : proposer des solutions pertinentes de sobriété énergétique, intégrer l’ensemble des impacts liés à la construction et à l’exploitation des bâtiments, sensibiliser l’ensemble des acteurs à l’utilisation rationnelle de l’énergie et des ressources.





Mes compétences :

Dimensionnement Panneau Photovoltaïque

Solaire thermique

Audit Énergétique/Thermique/Eclairage

Simulation thermique dynamique

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de l'Énergie et de l'Environnement

Audit énergétique avec caméra thermique

Énergies Renouvelables

Biomasse Bois énergie

CVC

Efficacité énergétique

RT 2012

Développement durable

Maitrise d'oeuvre

Bâtiment

Photovoltaïque

Solaire

RT 2005