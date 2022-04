Eléonore DU CARDINAL

Qui suis-je ?

Un écrivain ne peut se présenter comme tout le monde, qui plus est, un écrivain dont le domaine est le fantastique.

Je suis née par une belle journée du mois de mai dans une famille qui me prédisposait à une vie aisée. J’y ai vécu une jeunesse heureuse à l’abri de tout et ma vie aurait pu continuer ainsi. Mais je n’étais pas une mortelle ordinaire, j’avais été propulsée dans le monde des humains et mon destin avant de pouvoir se réaliser devait m’entraîner dans des chemins douloureux. De succès en galères, d’amours en désillusions, j’ai avancé sur ce chemin de vie qui était le mien. Très jeune, l’art s’est manifesté comme une évidence, l’écriture puis la peinture ont été des sources de joie pendant de longues années. Puis le vent du destin m’a entraînée à travers le monde et j’ai pour un temps arrêté toute activité artistique. Jusqu’au jour où l’impérieux besoin de peindre s’est emparé de moi. L’esprit inventif qui avait toujours été le mien allait me faire sortir des sentiers battus, pour créer un genre pictural particulier, dans le même temps les fées sont venues me rappeler ma mission : Je devais parler d’elles et des mondes parallèles par l’entremise de l’écriture. Plusieurs contes et livres ont vu le jour pour mener à bien ma mission.

C’est mon deuxième roman « Retour vers l’Atlantide » que je veux vous présenter sur cette page.





