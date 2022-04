Eleonore DUFOREST

Co-directrice de PlanCoupe3D, j'apporte mon expertise de décoratrice d'intérieur au sein de l'entreprise.



Qu'est ce que PlanCoupe3D ?



PlanCoupe3D vous aide à mener à bien tout projet de visualisation architecturale en vous proposant des plan coupe 2D, 3D et 3D interactif. Plus faciles à lire et plus attractifs pour le grand public que les traditionnels plans d'architectes, les plans coupe 3D sont d'une aide efficace à la vente immobilière permettant une visualisation rapide et optimale des intèrieurs et une vue générale de l'agencement d'un espace. Nous produisons des images de haute qualité d'un réalisme saisissant. .





Mes compétences :

Gestion de projet

Décoration intérieure

Conception graphique