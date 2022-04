Mc²i Groupe accueille chaque année une cinquantaine de stagiaires de fin d'études souhaitant découvrir le métier de consultant en systèmes d'information.



Nos stagiaires sont issus des principales écoles d'ingénieurs, écoles de management ou de formations universitaires, de niveau BAC+5.



Les offres de stage proposées par mc²i Groupe sont des stages de pré-embauche.

En 2014, 95% des stagiaires de mc²i Groupe se sont vus proposer un CDI.



mc²i Groupe recrute également des chefs de projets SI H/F et des consultants confirmés ou juniors H/F en SI



Si l'une de ces opportunités vous intéresse, merci de m'adresser votre candidature à eleonore.duval@mc2i.fr



Je reste également à votre disposition pour plus de précisions.



Eléonore DUVAL



Mes compétences :

Conseil

Ressources humaines

Gestion des ressources humaines

Recrutement IT

Système d'information

Recrutement par approche directe

Recrutement