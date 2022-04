Salut,

je suis Eléonore KEME épouse EDING, Conseiller Principal d'Orientation, Licenciée en Droit Privé Francophone, diplômée de l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé et actuellement Expert en Orientation au Centre d'Orientation Scolaire, Universitaire et Professionnelle de Yaoundé.

J'ai 50 ans et je suis mère de quatre enfants.