Eleonore FOUCHER

Avide de découvertes, de nouvelles expériences et animée par la volonté d'apprendre toujours plus sur les gens et le monde qui m'entoure, c'est donc tout naturellement que je me suis dirigée vers le domaine de l'événementiel qui selon moi reflète les valeurs auxquels j'aspire dans la vie : partage, découverte et apprentissage.



Je suis à présent en 1er année chef de projet événementiel à l'ISEFAC Bachelor de Nantes. En parallèle de mon activité d'étudiante, je suis meeting leader chez Cultural Care Au Pair depuis Septembre 2015, mais aussi bénévole chez WWF.



Je suis aussi à la recherche d'un stage à partir de mai 2016.



Merci pour votre lecture.



Mes compétences :

Français

Anglais

Discours en public

Garde d'enfant

Secrétariat

Recrutement

TIC