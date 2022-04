Eléonore GORKA

Je travaille actuellement au sein de la coopérative VIVESCIA en tant qu'Experte Démarches de production. Ma mission principale consiste à accompagner les adhérents s'engageant sur des Chartes et Cahiers des charges valorisant leurs productions et bonnes pratiques culturales.



Je suis titulaire d'un Master II professionnel "Génie de l'environnement" option eau et sol suite à un cursus au sein de l’IUP (institut universitaire professionnalisé) Génie de l’environnement de Toulouse.



Riche d’une expérience à l’agence de l’eau Adour-Garonne, j’ai renforcé mes connaissances sur cette organisation et sur la réglementation du domaine de l’eau. Ce travail m’a permis de rechercher, gérer et exploiter différentes sources de données, de développer mon autonomie, et de me perfectionner aux logiciels Access et MapInfo. L’organisation et l’animation de plusieurs réunions d’avancement de ce projet m’ont été très profitables.



Un stage réalisé au SIAEP (syndicat d’alimentation en eau potable) des Sources de Seneuil (Gourgé, 79) m’a permis de découvrir le métier d’animateur de bassin versant. En effet, ce syndicat d’eau s’est engagé dans le programme Re-Sources : démarche qui vise la reconquête de la qualité des eaux brutes en Poitou-Charentes. Ainsi, en mettant en œuvre des actions sur différentes problématiques (fertilisation agricole, utilisation des pesticides chez les exploitants agricoles, les collectivités et les jardiniers amateurs…) il s’agit de privilégier une protection préventive du captage plutôt que de mettre en place des traitements curatifs.



Mes compétences :

Animation

Écologie

Environnement

Géologie

Hydrogéologie

MapInfo

Risques naturels

Sage

Sites et sols pollués

Gestion

Conseil

Gestion de projet

Animation de réunions

Agriculture

Eau