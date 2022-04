Eléonore GOUZE

Issue d'une formation universitaire en psychologie du travail, ma voie a légèrement dévié vers le milieu du batiment… et je suis tombée amoureuse de mon métier il y a 6 ans : Pilote de chantier.



Oui, vous avez bien lu : « tombée amoureuse » ! Pourquoi ?

1. Pour le travail d'équipe avec les Maîtres d'Ouvrages, les Architectes, les Entreprises,

2. Pour les projets toujours plus complexes et exhaltants,

3. Pour les relations humaines qui se développent avec respect, écoute et rigueur,

4. Pour la satisfaction de voir se concrétiser les projets,

5. Pour les chaussures de sécurité, le casque playmobil et le gigot bitume!

6. Tout simplement parce que chaque projet est une nouvelle aventure.



Bref, j'aime mon métier et il me le rend bien. Je vis désormais des projets passionnants au sein d’ACTIOM IS dans des secteurs aussi variés que la santé, la sécurité défense, le tertiaire, le logement, l'enseignement, l'industriel et la culture.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Planification de projet

Ordonnancement

Adaptabilité

Rigueur

Gestion de la relation client