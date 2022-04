éléonore GUION

Actuellement Responsable Recrutement et Formation, au sein d'une coopérative spécialisée dans la grande distribution, je vise à développer et parfaire mes compétences dans le développement des ressources humaines.



Titulaire d’un Master Ressources Humaines et d’une licence de droit spécialité Droit du Travail, et forte de 9 années d'expérience, je maîtrise les divers aspects de la gestion des ressources humaines qu'il s'agisse des problématiques juridiques exposant les entreprises, les divers dispositifs de formation, le recrutement, la gestion du personnel, la prévention des risques professionnels ou encore la protection sociale....



Généraliste de la fonction ressources humaines, j'ai mené diverses actions au long de mon parcours tels que redynamiser la fonction RH; mettre en conformité l’ensemble des accords, contrats et autres actes juridiques relatifs à la protection sociale afin de réduire les risques de redressement Urssaf ; participer à la mise en place d’une communication interne améliorée, mise en place des entretiens d’évaluation et professionnels etc. Selon la discipline concernée, que ce soit en formation et ou en recrutement, je démarche auprès des organismes adaptés des cofinancements et je fais en sorte d’être entourée de personnes de confiance et professionnelles. Dotée d’un engouement réel envers le droit social, je réagis et agis au quotidien en prévenant et anticipant un éventuel risque prud’homal.

RH de terrain, bonne communicante, rigoureuse, réfléchie, autonome, pluricompétente ayant l'esprit d'équipe et des facilités certaines d'intégration et d'analyse, mon investissement dans mon travail a permis de m’accorder la confiance de mes supérieurs. Soucieuse de toujours optimiser les processus RH, je suis en veille perpétuelle en vue de connaître les évolutions des outils et méthodes adaptés aux RH.



Les ressources humaines constituent pour moi un pilier stratégique d'une entreprise souvent mal exploité.



En quête d'optimiser tout de que j'entreprends,vos avis et conseils ne peuvent qu'être bénéfiques .



Mes compétences :

Leadership

Veille juridique

Animation de formations

Droit social

Conseil juridique

Droit du travail

Gestion de la formation

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de

Intelligence émotionnelle

Animation de réunions

Recrutement

Formation professionnelle continue

Conscience professionnelle

Protection sociale

Élections professionnelles

Gestion des ressources humaines

Contentieux social

Paie

Dialogue social

Sens de l'initiative

Relations sociales

Sens du contact

Contrôle urssaf

Prévention des risques professionnels

Aisance relationelle

Epargne salariale

Recrutement cadres

SIRH