Eléonore JEANSON

Après avoir obtenu mon Baccalauréat Scientifique, je me suis orientée vers une Classe Préparatoire ECS afin d'intégrer une école de commerce.

J'ai ainsi intégré Kedge Business School (anciennement Euromed Management, à Marseille). Pour mon Master, j'ai choisi de me spécialiser en Finance, et plus précisément en Contrôle de Gestion et en Audit.



Au cours de mon année de césure, j'ai effectué deux stages de 6 mois en Contrôle de Gestion. Le premier a été réalisé chez DXC Technology (auparavant Computer Sciences Corporation), le second chez BNP Paribas Wealth Management. J'ai eu de nombreuses responsabilités et ces expériences m'ont permis d'acquérir une bonne maîtrise d’outils bureautiques utiles en entreprise, tels que Microsoft Excel, SAP, SAP BW, Access ou Hyperion.



Je suis actuellement Contrôleur de Gestion au sein de KAEFER WANNER, filiale du Groupe KAEFER, à Suresnes (92).



Mes compétences :

SAP

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft Project

SAP Business Information Warehouse

PSP

Hyperion Financial Management

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint