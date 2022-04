Eléonore JOUANNY

Forte d'une double compétence Doctorat de Pharmacotechnie / Pharmacien, je viens de terminer mon projet de thèse et suis maintenant à la recherche d'un emploi.

Mes qualités relationnelles et mon goût pour les collaborations et les échanges font de moi une personne communicative, adaptable et enthousiaste.

Mes expériences m'ont permis d'acquérir: autonomie, rigueur, organisation et sens du résultat.



Mes compétences :

Emulsions

Esprit de synthese

Formulation

Formulation galénique

Galénique

HPLC

Management

Microscopie

Microscopie confocale

Organisation

Pharmacien

Rhéologie

sens de l'organisation

Synthèse