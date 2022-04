Eléonore LACOSTE

Bonjour ,

Actuellement en stage dans un IME (Institut Médico-Éducatif) à Toulouse jusqu'au 3 septembre 2016.

Je cherche un stage dans une structure sociale.

Celui-ci durerait 36 semaines et sera non-rémunéré.

Il débuterait le 26 septembre 2016 jusqu'au 18 mai 2018.

1 Week-end par mois je travail dans une association qui s'occupe de jeunes en situation de handicap , ainsi nous les prenons en charge les week-end.



Pourquoi un stage dans le social ?

Je désire élargir ma connaissance de l'action sociale, en me confrontant aux problématiques liées aux ruptures sociales, familiales, à la maltraitance ou encore à l'exclusion.

Votre structure m'apporterait des connaissances et des savoir-faire auxquels je n'ai pas eu accès, tant au niveau théorique que pratique.

Je souhaiterais accompagner ce public et connaître les multiples difficultés auxquelles les usagers peuvent être confrontés.

Ce stage me permettrait de m'inscrire dans une action éducative propre à la prise en charge des enfants en difficultés sociales ou familiales au titre de la protection de l’enfance ou au titre de la prévention de la délinquance.

J'aurais à coeur de m'engager dans les tâches que vous me confierez et de m'investir dans la vie institutionnelle et dans divers projets ( élaboration et conduite d'un projet éducatif, participation à l'animation et à la vie quotidienne, .... ) dans une visée de socialisation et d'intégration.





Pour plus de renseignement contactez moi.



Cordialement



Eléonore.



Mes compétences :

Ponctuel

Travail d'équipe

Adaptabilité

Dynamisme