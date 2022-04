Eleonore LANDIVIER

Un parcours universitaire en psychologie m’a ouvert les portes d’entrée au concours de l’Institut Universitaire de Formation des Maitres (IUFM), afin d’obtenir le diplôme nécessaire pour devenir professeur des écoles, rêve d’enfant puis d’adolescent, avec le désir d’une spécialisation pour enseigner auprès d’enfants souffrant de cécité.

Cette année à l’IUFM m’a permis de prendre conscience qu’entre théorie et pratique, mon idéal pédagogique se disloquait. Un questionnement profond s’est imposé à moi et m’a permis de constater que dans le domaine dans lequel je voulais m’inscrire, était bien plus le monde éducatif que celui de l’enseignement pédagogique.

Cette formation à l'ITSRA m’a permis de faire une introspection et une construction de moi-même, en m’offrant la possibilité de construire ma posture professionnelle et d’étayer ma propre personnalité : construction au travers d’une formation tant théorique que pratique, confrontation avec des groupes et des structures différentes qui m’étaient inconnus et méconnus, rencontres avec des professionnels de multiples secteurs et une confrontation personnelle avec les usagers au travers de rencontres toute à la fois bouleversantes, enrichissantes, uniques…dont on a l’intuition qu’elles nous aident à nous construire et que le questionnement qu’elles soulèvent sera toujours présent lors de mes différentes pratiques en tant que professionnel.

Mes stages se sont déroulés dans trois environnements différentes qui sont la Maison d’Enfants à Caractère Social « le Château des Quayres », le Foyer Occupationnel de Ceyran et le service de psychiatrie pour enfants et adolescents.



Ayant questionné l'existence à l'adolescence à travers ce nouveau corps inconnu et devenant sexué, j'ai plus particulièrement réalisé mes stages auprès d'adolescents.C'est pourquoi d'une manière idéal, j'aurais souhaité travailler auprès de ce public tant du côté de la protection de l'enfance, de la santé mental ou du handicap. Mais je souhaite tout de même enrichir mon expérience professionnelle, c'est pour cela que je ne me fixe pas sur un secteur de l'éducation spécialisé ou sur un seul public...car toute expérience auprès de publics et d'équipes professionnelle diverses enrichie l'expérience professionnelle et permet d'étayer son identité professionnelle.



