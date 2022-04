Eléonore LOBÉ

Je suis expert-comptable, inscrite au Tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris-Ile de France.



Entrée dans la profession comptable en 1999, mon parcours professionnel s’analyse en 2 modules :



> de 1999 à 2004, j'ai mené des missions d’expertise comptable et de commissariat aux comptes sur une clientèle composée de PME-PMI françaises et de filiales d’entreprises multinationales, ainsi qu’une association humanitaire faisant appel à la générosité publique.



> de 2004 à 2012, j'ai exercé en qualité de consultant en management au sein des branches conseil de cabinets d’audit internationaux. J'intervenais sur une clientèle d'entreprises multinationales et d’organisations du secteur public français.



Depuis 2013, je suis associée-gérante du cabinet de conseil Keol Conseil.



Compétences :

Finance-comptabilité

Gestion de risques, audit et contrôle interne

Management de projets



Mes compétences :

Risk management

Contrôle interne

Expertise comptable

Audit financier