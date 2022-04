Eléonore NDZIÉ

Salut je suis Eléonore Ndzie, camerounaise. J'ai à mon compte des études primaires, des études secondaires scientifiques, et des études supérieures couronnées d'un diplôme professionnel en Gestion de Ressources Humaines, ou j'ai pour ambition de devenir expert. Donc études continues oblige. Depuis 2013, j'ai travaillé avec de nombreuses structures, ce qui m'a permis d'être plus aguerri du monde professionnel et de ses réalités. Voilà ce qui s'ajoute à mon cursus désormais: Responsable administrative de MEDIA INTELLIGENCE en 2013, co-gestionnaire et E-marketiste à Mytrip2Africa en 2014, et depuis 2015 cadre en Recherche ,Coopération et stage à L'Institut universitaire de l'Afrique Centrale, campus de Yaoundé.



Mes compétences :

Communication d'entreprise

Marketing