éléonore SABATÉ

Je suis une designer graphique pluridisciplinaire.

Diplômée de l'ESAG Penninghen en 2013, j'ai travaillé un an comme directeur artistique au sein d'une équipe pédagogique pour le Programme I.D.E.A. - programme de formation innovant à Lyon - pour lequel j'ai réalisé divers travaux graphiques, du support vidéo au support papier.



Depuis août 2014, j'exerce mon activité en freelance à Paris. À la fois graphiste et motion designer, je réalise des supports de communication sous différentes formes : identités, affiches, travaux d'édition papier ou numérique, vidéos animées...



N'hésitez pas à me contacter pour la réalisation de votre projet ou pour une collaboration, je serai ravie de vous rencontrer et d'échanger au sujet de ce métier qui m'anime et me passionne.



Mes compétences :

Graphiste

After effects

Indesign et Photoshop

Illustrator

Dreamweaver

Graphisme

Motion design

Typographie

Édition

Print