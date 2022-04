Eléonore SCHIFRINE

10 ans d'expérience en marketing digital avec pour principales compétences :

- gestion de projet web et mobile

- stratégie webmarketing

- vision globale d’une activité e-commerce, pilotage d'une business unit

- stratégie multicanale, problématiques web to store

- marketing opérationnel, plan d’animation commercial

- gestion de la relation client, stratégie CRM, marketing automation

- acquisition de trafic : SEO, SEA, affiliation

- management d’équipe et management transversal



Mes compétences :

Business

Business model

E- Marketing

Marketing

Marketing opérationnel

Microsoft CRM

Sensibilité produit

Stratégie

Gestion de projet

Cegid

Magento

Management

ERP

Gestion de la relation client

E-commerce